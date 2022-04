Coupe d'Europe: La Rochelle prend de l'avance, Toulouse muselé par l'Ulster

Paris (AFP) – Sur les cinq des sept clubs français en lice samedi lors des huitièmes de finale aller de la Coupe d'Europe de rugby, La Rochelle a marqué des points face à l'UBB tandis que Toulouse s'est compliqué la tâche, dans la perspective des matches retour le week-end prochain

En fin d'après-midi (18h30), le deuxième acte de la trilogie de la capitale met aux prises le Stade Français au Racing 92 à Jean-Bouin.

Montpellier, qui recevra le club anglais des Harlequins à 14h00, et Clermont, où se déplaceront les Tigres du Leicester à 16h15, joueront pour leur part dimanche.

. La Rochelle prend ses aises à Chaban-Delmas

Le Stade rochelais, après avoir battu de peu et après la sirène Bordeaux-Bègles en championnat le week-end dernier (16-15) déjà à Chaban-Delmas, a récidivé en terre girondine mais cette fois-ci en remportant une victoire aisée (31-13), grâce à trois essais et la botte impeccable de son ouvreur Ihaia West, auteur de la pénalité de la victoire le week-end précédent. Soit une cinquième victoire de rang sur les hommes de Christophe Urios par le club entraîné par Ronan O'Gara, en tribunes en raison d'une sanction disciplinaire.

La joie des Rochelais après le premier essai marqué par l'ailier sud-africain Raymond Rhule contre Bordeaux-Bègles, lors du 8e de finale aller de la Coupe d'Europe, le 9 avril 2022 au Stade Chaban-Delmas Thibaud MORITZ AFP

Les Maritimes, finalistes malheureux de la coupe d'Europe l'an dernier, sont désormais bien partis pour participer au moins aux quarts de la prestigieuse compétition, et pourquoi pas faire aussi bien que l'an dernier. Et avec des internationaux en grande forme - Bourgarit, homme du match, mais aussi Danty, auteur d'un essai, et Alldritt -, il n'est pas interdit de rêver.

. Toulouse devra tout donner à Belfast

Toulouse, en perdant à domicile face à l'Ulster (20-26), a réalisé la mauvaise opération du jour. Le Stade toulousain, champion d'Europe en titre, avait pourtant bien débuté sa rencontre au Stadium, à guichets fermés pour l'occasion, en marquant le premier essai du match dès la 7e minute par son deuxième ligne Emmanuel Meafou.

Mais après l'exclusion de son ailier argentin Juan Cruz Mallia à la 11e, le club rouge et noir a pris un coup sur la tête. Jouer à 14 s'est révélé ardu face à des adversaires alignant des joueurs aussi expérimentés que ceux de la province nord-irlandaise. D'autant que l'ailier nord-irlandais Robert Baloucoune, auteur d'un triplé et désigné homme du match, a sorti le grand jeu.

L'ailier de l'Ulster Ben Moxham est fauché dans les airs par son homologue argentin de Toulouse, Juan Cruz Mallia, qui sera exclu sur cette action, lors du 8e de finale aller de la Coupe d'Europe, le 9 avril 2022 au Stadium Valentine CHAPUIS AFP

Ce sera dur à Belfast pour les coéquipiers d'Antoine Dupont qui devront se transcender, même s'ils ont montré leurs capacités en fin de rencontre avec un bel essai de Romain Ntamack à la 79e. L'espoir est donc permis.

