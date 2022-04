L'ancien ministre socialiste, Michel Delebarre, est décédé

Michel Delebarre le 17 juin 2014 STEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

2 mn

Lille (AFP) – Michel Delebarre, ancien député et ministre socialiste, bras droit de Pierre Mauroy et maire de Dunkerque pendant 25 ans, est décédé à Lille à 75 ans, a-t-on appris samedi auprès des maires de Dunkerque et de Lille.