Mélenchon: "il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen"

Paris (AFP) – Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon a appelé dimanche soir ses électeurs à ne "pas donner une seule voix" à Marine Le Pen, qui sera opposée à Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

Publicité Lire la suite

"Nous savons pour qui nous ne voterons jamais", a-t-il lancé depuis son QG, répétant à trois reprises: "Il ne faut pas donner de voix à Mme Le Pen!"

"Je crois que le message, pour cette partie, a été entendu", a-t-il conclu à ce sujet.

"Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables", a poursuivi M. Mélenchon, arrivé troisième lors de ce premier tour avec environ 20% des voix, selon les estimations.

"Ceci posé, ne nous cachons pas la violence de la déception", a-t-il dit à propos de son propre score, meilleur qu'en 2017. "Elle est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas".

"Mais en même temps, comment se cacher (...), aussi, la fierté du travail accompli? Le pôle populaire existe! Si nous n'y étions pas, que resterait-il? Qu'aurions-nous? Rien! Et nous avons construit cette force", a-t-il estimé.

"Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire: eh bien, on n'y encore est pas arrivé! C'est pas loin...", a lancé M. Mélenchon. "Je n'ai bonne mine, ni envie d'être réconforté (...) La lutte continue".

© 2022 AFP