Marine Le Pen pour la deuxième fois au second tour

La présidente du Rassemblement antional (RN)Marine Le Pen, le 10 avril 2022 à Paris JOEL SAGET AFP

4 mn

Paris (AFP) – Marine Le Pen est parvenue pour la deuxième fois au second tour de la présidentielle en réunissant dimanche entre 23,5 et 24,7% des voix, soit davantage qu'en 2017 (21,3%), mais derrière Emmanuel Macron, donné entre 27,6 et 29,7% selon les estimations.