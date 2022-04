Tennis: Monfils forfait à Monte-Carlo à cause d'une blessure au pied droit

Harry How Getty/AFP/Archives

Monte-Carlo (Principauté de Monaco) (AFP) – Le Français Gaël Monfils, 22e mondial, a annoncé dimanche son forfait au Masters 1000 de Monte-Carlo en raison d'une blessure au pied droit qui le handicape depuis "quelques jours".

"Aujourd'hui, j'ai passé une dernière imagerie et finalement ça ne va pas dans le bon sens. À ce moment de ma carrière, il vaut mieux se reposer un peu pour aller chercher les gros objectifs que j'ai. On a pris la décision de se retirer, malheureusement, une nouvelle fois du tournoi", a expliqué Monfils qui n'a plus joué le tournoi monégasque depuis sa finale perdue en 2016.

"J'ai mal au pied depuis quelques jours, depuis Miami", a-t-il précisé en soulignant cependant qu'il avait espéré jouer le tournoi monégasque sur terre battue jusqu'au dernier moment.

"Je suis arrivé ici, j'ai fait une bonne semaine d'entraînement", a-t-il assuré.

Monfils aurait dû commencer son tournoi face au Polonais Hubert Hurkacz (14e).

