Marine Le Pen reprend sa campagne de terrain en dénonçant les crises "100% Macron"

Soucy (France) (AFP) – Marine Le Pen a repris, pour le second tour de la présidentielle, sa campagne de terrain dans une ferme de l'Yonne lundi, en accusant son adversaire Emmanuel Macron d'être "100%" responsable des crises, comme celle des "gilets jaunes", et de ne pas anticiper celle de l'inflation.

"J'aime bien la boue". La candidate du Rassemblement national a dû contourner plusieurs flaques d'eau en visitant l'exploitation céréalière de Thierry et Dominique Blanc, à Soucy, inquiets de la hausse du prix des engrais ou des semences.

Au-delà de l'augmentation des prix du gaz, du fioul, de l'électricité ou des carburants, amplifiée par la guerre en Ukraine, "il y a un autre nuage noir qui arrive sur la tête des Français et qui va être l'inflation des prix de l'alimentation", prévient Marine Le Pen, qui a fait du pouvoir d'achat un thème central de sa campagne.

Emmanuel Macron a évoqué un chèque alimentation, mais "où, quand, pour qui, de combien?" demande la candidate. "L'anticipation est fondamentale. Pour l'instant on bricole", tranche-t-elle.

Face à ce "mur d'inflation", "il faut que l'État apporte les réponses", selon elle, comme à "l'insécurité qui pourrit l'existence de nos compatriotes au quotidien" ou aux "problématiques d'immigration".

"Au bout du système"

Elle déroule ses propositions de baisse de la TVA ou de panier de 100 produits de première nécessité exemptés de TVA, et insiste sur une mesure "structurelle" à ses yeux, la sortie de la France du marché de l'électricité.

Les problématiques de souveraineté alimentaire ou industrielle ont été "révélées par les crises qu'a créées Emmanuel Macron de toutes pièces: la crise des gilets jaunes, (...) une production 100% Macron" ou "la crise du Covid", accuse-t-elle.

Alors que le président sortant sillonne le même jour ses terres d'élection dans les Hauts-de-France, après une entrée tardive en campagne, Marine Le Pen assure qu'elle ne l'a "pas attendu parce que sinon (elle) n'aurait jamais démarré" la sienne.

Elle espère que le président candidat, en allant à Denain (Nord), une des villes les plus pauvres de France, prendra "conscience" de "conséquences de sa politique" qui "a fait énormément de mal".

"Et comment ils (les agriculteurs) font avec l'engrais?", demande la candidate au céréalier. "Ils ne savent pas" répond ce dernier, "on est au bout du système".

"On est clairement au bout du système", abonde la prétendante d'extrême droite. "Il faut vraiment remettre tout à plat."

"Les gros"

Céline et Julien, 39 ans, ne veulent pas donner leur nom. Ils n'habitent pas loin et sont venus discuter avec Marine Le Pen, qui multiplie les selfies avec la quarantaine de militants du département venus l'applaudir dans un bus à son effigie.

Ces artisans boulangers iront voter le 24 avril mais Céline est encore "mitigée", elle veut surtout "quelqu'un qui ne s'occupe pas des gros patrons mais des petits".

Son mari lui veut que "Macron dégage" et il votera sans hésiter Marine Le Pen, il trouve "pas normal que quelqu'un qui branle rien touche plus" que lui.

"On aimerait augmenter plus nos salariés mais on ne peut pas avec les charges", raconte Céline.

"C'est exactement le sens de ma proposition", lui répond la candidate, qui veut exonérer de cotisations patronales les chefs d'entreprise augmentant de 10% les salaires jusqu'à trois Smic.

En début d'après-midi, Marine Le Pen, pour la troisième fois candidate à l'Elysée, a vanté, "sereine", son "expérience" en se félicitant d'avoir surmonté "les obstacles" du premier tour, à commencer par la concurrence d'un rival nommé Eric Zemmour.

Elle reprendra la route mardi pour se rendre à Vernon, dans l'Eure, où elle compte expliquer sa "manière de gouverner" afin d'"améliorer le fonctionnement démocratique" du pays.

La candidate RN entend multiplier les conférences de presse parce que les Français "vont être très largement désinformés", selon elle, entre les deux tours.

