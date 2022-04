Comment Gaudi est-il devenu Gaudi ? Réponse au musée d'Orsay

Paris (AFP) – Le musée d'Orsay braque ses projecteurs à partir de mardi sur l'architecte catalan Antoni Gaudi, connu du monde entier pour sa cathédrale Sagrada Familia, indissociable de Barcelone, et se penche sur les méthode de travail de cet artiste atypique et... mal connu.

Faute de pouvoir déplacer les édifices aux lignes, piliers, mosaïques, souvent très colorés, le musée, associé au Museu Nacional d'art de Catalunya, a fait le pari de scénographier le "parcours artistique" de l'architecte (1852-1926).

Inclassable bien que placé historiquement dans le courant du modernisme catalan et dans celui, plus vaste, de l'Art nouveau, Antoni Gaudi Cornet reste pleinement associé à l'histoire de la Catalogne qu'il n'a presque jamais quittée, selon les commissaires de l'exposition.

Un peu plus de 200 objets et pièces de mobilier, plans, dessins, photographies, vitraux et maquettes sont exposés.

L'exposition s'ouvre sur un vestibule composé des boiseries en chêne sculpté de la casa Milà, hôtel particulier de Barcelone, reconstituées pour l'occasion.

Un film plonge le visiteur au coeur de ce que fût l'atelier le plus connu de l'artiste, près de la Sagrada Familia (Sainte Famille), et de ses méthodes de travail telles que son dispositif aux miroirs, conçu pour créer les personnages d'une des premières façades de la cathédrale, ou une maquette stéréostatique (ou polyfuniculaire), qui lui permettait, par un jeu de gravité inversée, de réaliser des maquettes en 3D de ses futures réalisations.

Une autre partie de l'exposition est consacrée à la formation de l'artiste, d'origine modeste, et à l'expansion de Barcelone à partir de 1859. Elle évoque aussi son amitié avec Eusebi Guëll, industriel du textile, avec lequel il formera un duo artistique.

On découvre un artiste "incarnant les paradoxes", dit Elise Dubreuil, l'une des commissaires: "très aimé et populaire à Barcelone de son vivant puis oublié, raffiné et austère, orgueilleux et humble".

Mort en 1926, renversé par un tramway, Gaudi a été oublié pendant plusieurs années avant d'être remis en lumière par les surréalistes dont Salvador Dali, son compatriote.

Exposition jusqu'au 17 juillet 2022

