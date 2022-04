Coupe d'Europe de rugby: Toulouse n'a "pas grand-chose à perdre", affirme Ntamack

Toulouse (AFP) – Toulouse, pourtant tenant du titre, n'aura "pas grand-chose à perdre" samedi en huitième de finale retour de la Coupe d'Europe de rugby chez les Irlandais de l'Ulster après sa défaite à domicile à l'aller (26-20), a estimé mardi le demi d'ouverture international Romain Ntamack.

Q: Quel sentiment domine après avoir perdu le match aller en jouant en infériorité numérique pendant 70 minutes?

R: "On a beaucoup d'espoirs pour le match retour vu la physionomie et le volume de jeu qu'on a mis ce week-end face à l'Ulster. Même à 14, on a envoyé pas mal de jeu. On a su retrouver un jeu plus simple, mais beaucoup plus efficace que ces derniers mois. On est donc plein d'espoirs, même si ça va être difficile là-bas et qu'on part avec un petit désavantage. On travaille sur ce qui a été positif pour continuer dans ce sens-là et essayer de les mettre à mal dans les mêmes secteurs de jeu (...) Jouer à 15 serait déjà plus facile. On sait que sur les matches de haut niveau, les faits de jeu se paient cash. Je pense qu'on aurait pu les mettre bien plus en difficulté à 15 et sûrement gagner le match."

Q: La pression est-elle encore plus forte en tant que tenant du titre?

R: "On va aller en Ulster avec certes un titre à défendre, mais au final pas grand-chose à perdre. Je ne pense pas qu'on soit les favoris. On y va avec beaucoup de décompression, pas de complexes. On y va pour jouer notre rugby et prendre un maximum de plaisir. Je pense que la plupart des joueurs ont pris samedi énormément de plaisir malgré la défaite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça. Que ce soit en défense, en attaque, dans les moments compliqués... On a pris du plaisir à relancer du bout du terrain. On a vu qu'on faisait des actions extraordinaires. On n'a pas perdu notre rugby, on sait qu'on l'a toujours. On va aller là-bas avec les mêmes intentions et surtout prendre un énorme plaisir pour ne pas avoir de regrets à la fin du match."

Q: Vous aviez gagné l'an dernier sur la pelouse d'une autre province irlandaise, le Munster (40-33), à ce même stade de la compétition. Est-ce matière à vous rassurer?

R: "Ce sera plus dur encore parce qu'on part avec un désavantage. On jouera chez eux, avec du public cette fois. C'est une autre physionomie, on était dans une autre forme ce jour-là. Il y a pas mal d'éléments qui sont différents par rapport à l'année dernière, mais on l'aborde avec énormément de sérieux. On est habitué à ces matches de haut niveau, à ces matches couperets à élimination directe. On travaille très dur depuis le début de la saison et c'est justement pour jouer ces matches-là."

Propos recueillis en conférence de presse

