Présidentielle: Marine Le Pen assume de marginaliser les journalistes de Quotidien

Marine Le Pen à Paris le 10 mars 2022 Thomas COEX AFP/Archives

Vernon (France) (AFP) – La candidate RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen a assumé mardi de marginaliser les journalistes de l'émission TV Quotidien, accusés de faire du "divertissement" et non de "l'information", en marge d'une conférence de presse sur les institutions et la vie démocratique.