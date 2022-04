Wall Street ouvre en hausse malgré la forte inflation américaine

Wall Street, à New York Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en nette hausse après l'ouverture mardi, réagissant positivement au chiffre de l'inflation américaine, pourtant au plus haut depuis 40 ans, alors que les taux obligataires se détendaient nettement.