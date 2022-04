C1: City résiste à l'Atlético et retrouvera le Real en demi-finale

Les joueurs de Manchester City savourent leur qualification en demi-finales de la Ligue des champions, sous l'oeil de l'entraîneur de l'Atletico Diego Simeone, le 13 avril 2022 à Madrid OSCAR DEL POZO AFP

4 mn

Madrid (AFP) – Plus solides à l'aller (1-0), résilients au retour mercredi au Metropolitano (0-0), Pep Guardiola et Manchester City sont venus à bout de l'Atlético Madrid de Diego Simeone et affronteront le Real Madrid, qualifié la veille contre Chelsea, en demi-finale de la Ligue des champions.