Volatile, Wall Street évolue en légère hausse

L'entrée de la station de métro Wall Street, à New York SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait, nerveuse, en légère hausse en matinée, à la suite de nouvelles données sur l'inflation américaine et les annonces de résultats trimestriels bancaires.