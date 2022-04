Italie: Stop ou encore? Ibrahimovic rattrapé par le poids des ans

Rome (AFP) – Zlatan Ibrahimovic, le début de la fin? Régulièrement blessé à 40 ans, encore absent pour dix jours après une rechute, le géant suédois est devenu un intermittent à l'AC Milan, au point de poser la question de son avenir au plus haut niveau.

La star reste ultra-motivée, en atteste son visage en sang lors de sa dernière apparition, contre Bologne (0-0) il y a dix jours, ou ses conseils permanents depuis le banc où il s'assied trop souvent à son goût.

L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic se plaint auprès de l'arbitre après s'être blessé lors d'un duel aérien avec un joueur de Bologne, lors de la 31e journée de Serie A, le 4 avril 2022 au Stade San Siro MIGUEL MEDINA AFP/Archives

Mais le colosse est de plus en plus trahi par ses jambes.

Ibrahimovic est encore indisponible pour dix jours en raison d'une douleur au genou gauche. Il est donc forfait pour la réception du Genoa vendredi (21h00) en Serie A mais surtout pour les deux chocs de la semaine prochaine: le derby contre l'Inter Milan en demi-finale retour de Coupe d'Italie (0-0 à l'aller) puis le déplacement chez la Lazio Rome en championnat.

Le "quadra" a suivi près de la moitié des matches depuis les tribunes cette saison, entre sa convalescence après une opération au genou gauche en juin et deux blessures au tendon d'Achille en septembre et en février.

En tout, 19 apparitions en championnat, dont seulement 11 comme titulaire, en 31 journées, avec un temps de jeu moyen d'une cinquantaine de minutes par rencontre jouée.

Giroud devenu indispensable

En Ligue des champions, où il pouvait entrer dans l'histoire comme le buteur le plus âgé de la compétition, il n'a connu qu'une titularisation (et trois entrées en jeu), sans marquer et sans éviter la dernière place du groupe aux Rossoneri.

Alors bien sûr, dans le vestiaire, son expérience reste précieuse - il était dans la dernière équipe du Milan sacrée championne en 2011 - dans un effectif encore jeune, actuellement en tête du championnat.

"C'est un combattant. (...) Il veut toujours nous aider. Et quand il vous parle, on l'écoute !", témoignait en mars Théo Hernandez dans L'Equipe.

Mais ses blessures à répétition, le privant de rythme, mettent en question son avenir, alors que son contrat prend fin en juin.

L'AC Milan n'a pas trop pâti de son rendement en pointillé (8 buts, aucun depuis trois mois) grâce à la montée en puissance d'Olivier Giroud, la doublure devenue indispensable en pointe.

Les attaquants français Olivier Giroud et suédois Zlatan Ibrahimovic, lors de la 18e journée de Serie A contre Naples, le 19 décembre 2021 au Stade San Siro MIGUEL MEDINA AFP/Archives

Selon des indiscrétions de la presse italienne, le club laissera Ibrahimovic décider de poursuivre encore une année ou arrêter. Ce qui n'empêche pas les Rossoneri de travailler à rajeunir leur attaque en sondant des joueurs comme Divock Origi (26 ans) et Gianluca Scamacca (23 ans) pour la saison prochaine.

"Écoute ton corps"

"Zlatan a l'intelligence et le caractère pour faire le meilleur choix, on sera avec lui quelle que soit sa décision", a commenté jeudi son entraîneur Stefano Pioli devant la presse.

Ibrahimovic n'avait pas caché en mars sa "panique" d'arrêter le football: "Je sais que j'aurais d'autres possibilités, mais cette adrénaline que j'ai sur la pelouse je ne la trouverai nulle part ailleurs", avait-il confessé avant les barrages pour le Mondial-2022.

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, avant le match de la 18e journée de Serie A face à Naples, le 19 décembre 2021 au Stade San Siro Miguel MEDINA AFP/Archives

La non-qualification des Suédois pour le Qatar le prive d'un bel objectif pour continuer à entretenir son corps. Même s'il assure vouloir continuer en sélection, avec qui il a renoué l'an dernier sans toutefois pouvoir disputer l'Euro en raison de son opération au genou.

Certains, comme l'ex-international italien Luca Toni, le poussent à songer à s'"arrêter au sommet, au niveau auquel il a été toute sa vie": "Ce serait dommage de voir un champion comme Ibrahimovic jouer peu et quand il le fait ne pas répondre aux attentes", a-t-il estimé mercredi dans la Gazzetta dello Sport.

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, lors du match de la 17e journée de Serie A contre Udinese, le 11 décembre 2021 à Udine Marco BERTORELLO AFP/Archives

Francesco Totti, qui avait raccroché à 40 ans, en 2017, n'a qu'un conseil pour le Suédois: "J'espère te voir encore exulter après quelques buts lors de ces dernières journées de championnat. Ensuite, à la fin de saison, écoute ton corps: c'est lui qui te dira quoi faire".

