Wall Street termine en perte face à un bond des taux obligataires

Des opérateurs de la Bourse de New York, le 28 février 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi une semaine écourtée par le vendredi férié, alors que les taux obligataires ont vivement grimpé traduisant les inquiétudes quant à l'inflation et les taux d'intérêts.