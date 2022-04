24h Motos: la Yamaha-YART en pole au Mans pour la 3e année de rang

L'Italien Niccolo Canepa le 15 avril 2022 au guidon de la Yamaha N.7 qui partira en pole position des 24 h du Mans JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Le Mans (AFP) – Jamais deux sans trois, la Yamaha de l'équipe autrichienne YART pilotée par le trio Hanika, Fritz, Canepa, a été la plus rapide en qualifications vendredi sur le circuit Bugatti du Mans, et s'élancera, comme en 2020 et 2021, en pole position des 24H Motos samedi.