Twitter tente de contrer l'offensive d'Elon Musk

Un portrait d'Elon Musk et son compte Twitter sur l'écran d'un smartphone, le 14 avril 2022 à Washington Olivier DOULIERY AFP

4 mn

San Francisco (AFP) – Twitter, qui fait l'objet d'une offre publique d'achat non sollicitée de la part d'Elon Musk, a annoncé vendredi des mesures pour se défendre de cette offensive, censées empêcher le patron de Tesla et homme le plus riche du monde de racheter facilement ses actions.