Face au second tour de la présidentielle, des enseignants "perdus"

"J'hésitais déjà en 2017 mais là j'hésite encore plus" - de nombreux enseignants se disent "perdus" face au vote du second tour de la présidentielle Nicolas TUCAT AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – "J'hésitais déjà en 2017 mais là j'hésite encore plus": à l'instar de Pierre, professeur de sciences économiques et sociales, de nombreux enseignants, qui se sont confiés à l'AFP, se disent "un peu perdus" face au vote du second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.