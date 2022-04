NBA: Atlanta et La Nouvelle-Orléans défieront Miami et Phoenix en play-offs

Trae Young, des Atlanta Hawks, lors de la victoire en barrage NBA sur le parquet de Cleveland le 15 avril 2022 Rick Osentoski GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Los Angeles (AFP) – Les Hawks et les Pelicans, vainqueurs de leurs barrages décisifs chez les Cavs et les Clippers, se sont qualifiés vendredi pour les play-offs NBA, dont ils disputeront le premier tour respectivement contre le Heat et les Suns, dans la peau d'outsiders.