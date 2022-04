Plusieurs centaines de manifestants en France contre l'extrême droite

Manifestants brandissant des pancartes "Touche pas à mon pote", lors d'un rassemblement à Paris le 16 avril 2022 pour dénoncer l'extrême droite Thomas COEX AFP

Paris (AFP) – Ils sont venus dire "non à l'extrême droite". Plusieurs centaines de manifestants à Paris et dans une trentaine de villes ont exprimé samedi leur inquiétude de voir Marine Le Pen accéder à l'Elysée à huit jours du second tour de la présidentielle qui l'opposera à Emmanuel Macron.