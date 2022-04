La pop française de retour à Coachella avec l'Impératrice

Indio (Etats-Unis) (AFP) – Ses grands débuts sur la scène de Coachella auraient dû avoir lieu il y a deux ans, mais la pandémie est passée par là et le groupe français l'Impératrice a finalement foulé samedi la scène du célèbre festival californien.

"C'est la cerise sur le gâteau", a confié la chanteuse du groupe, Flore Benguigui, à l'AFP lors d'un entretien conduit en anglais. "C'est magique."

Le groupe de pop, fondé à Paris en 2012, participe à Coachella dans le cadre de la tournée pour son deuxième album "Taku Tsubo".

"Le monde est différent de celui d'il y a 20 ans... Je pense que les gens sont plus ouverts à des langages différents. Ils sont peut-être un peu plus curieux", analyse le claviériste Charles de Boisseguin à propos du succès de l'Impératrice, qui s'est aussi produit à New York, Washington, Philadelphie et Chicago avant d'arriver dans le désert californien.

La chanteuse de l'Impératrice, Flore Benguigui, lors du festival Coachella, à Indio, en Californie, le 16 avril 2022 VALERIE MACON AFP

La langue française "est peut-être aussi un peu mystérieuse", ajoute-t-il.

Le groupe, qui n'avait qu'un seul album à son actif avant la pandémie, a profité de l'interruption pour en enregistrer un nouveau dans un studio fabriqué par ses membres.

"Pleurer de joie"

Le retour à la scène après la levée des restrictions liées au Covid-19 a été électrique, confie Flore Benguigui, bob rose fluo vissé sur la tête.

Le groupe français l'Impératrice sur la scène de Coachella, à Indio, en Californie, le 16 avril 2022 VALERIE MACON AFP

"On pouvait vraiment ressentir l'énergie, certaines personnes pleuraient carrément de joie... Elles étaient vraiment accueillantes et soulagées d'enfin voir de la musique live", dit-elle. "Chaque concert est différent et on était tellement contents d'être ici à Coachella."

Des centaines de personnes sont venues assister samedi à la performance de l'Impératrice, d'une quarantaine de minutes sur l'une des sept scènes du festival.

Des fans assistent au concert de l'Impératrice lors du festival Coachella, à Indio, en Californie, le 16 avril 2022 VALERIE MACON AFP

Le groupe joue à nouveau lors du second week-end de Coachella, avant de continuer sa tournée sur la côte ouest américaine, à Oakland et Los Angeles.

