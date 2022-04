Ligue 1: Delort offre la victoire à Nice, qui recolle au podium

Nice (AFP) – Nice a battu Lorient dans la douleur grâce à un doublé d'Andy Delort (2-1), dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1, un succès qui rapproche les Aiglons du podium après quatre matches sans victoire.

Nice n'a pas gommé, contre les Merlus, tous les maux entrevus la semaine dernière à Lens (3-0)... Mais le Gym a assuré l'essentiel grâce à son avant-centre, buteur sur penalty (54e) puis de la tête (88e).

Suffisant pour ramener trois points très importants dans la course à la qualification européenne, avant le déplacement mercredi à Monaco, que Nice devance d'un petit point.

Le derby vaudra très cher et offrira à son vainqueur la possibilité de prétendre encore à une place sur le podium.

De son côté, Lorient, qui stagne avec 31 points, recevra Metz, pour une opposition majeure dans sa course au maintien.

Pourtant, les Bretons, qui restaient sur deux victoires à l'extérieur sur leur 3 derniers déplacements (Brest, 1-0, et Clermont 2-0), auraient pu prétendre à rentrer en Bretagne avec un point.

Si Nice a maîtrisé la première période, les hommes de Christophe Galtier n'ont jamais réussi à déstabiliser une équipe lorientaise défensive et compacte. Malgré quatre joueurs à vocation offensive, Nice a récité un jeu trop stéréotypé et sans assez de dynamisme pour pouvoir mener avant la pause.

Centre parfait de Dolberg

Seul Justin Kluivert, d'une frappe enroulée du côté gauche, a obligé Matthieu Dreyer à un joli envol pour détourner en corner (35e). A part, ça pas grand-chose...

Comme souvent cette saison, c'est une percée de Khéphren Thuram qui a réveillé l'Allianz Riviera. Le défenseur central lorientais, Moritz Jenz l'a stoppé irrégulièrement (53e). Et Delort a ouvert la marque sur le pénalty sifflé pour la faute (1-0, 54e).

Dans un match aussi compliqué, les Aiglons ont certainement pensé avoir, à ce moment-là, fait l'essentiel. Mais leur dynamique actuelle est trop alternative. Les Lorientais, pourtant peu offensifs (un seul tir, non cadré, en première période), en ont profité.

Servi par Vincent Le Goff à gauche, Armand Laurienté s'est joué de Calvin Stengs dans la surface avant de marquer entre les jambes de Walter Benitez (1-1, 61e). Puis, Terem Moffi a même doublé la mise avant que le but ne soit logiquement refusé pour hors-jeu (64e).

L'attaquant niçois Andy Delort buteur sur penalty contre Lorient à l'Allianz Riviera, le 17 avril 2022 CLEMENT MAHOUDEAU AFP

Galtier a alors lancé Kasper Dolberg (66e). Et le centre parfait du Danois a été victorieusement repris de la tête par Delort (88e), qui a inscrit son 12e but en L1 cette saison, son 10e avec Nice (deux avec Montpellier en début de saison). Et qui a surtout relancé son équipe dans la course à l'Europe.

