Tour des Alpes: Pinot, Lopez et Landa à l'assaut des sommets

Le coureur de la Groupama-FDJ Thibaut Pinot avant le départ de la 5e étape du Tirreno-Adriatico à Sefro, le 11 mars 2022 Luca Bettini AFP/Archives

Rome (AFP) – Cinq jours pour se tester en haute montagne en pensant aux grands Tours: Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez et Mikel Landa sont parmi les grands noms au départ lundi du Tour des Alpes, disputé de part et d'autre de la frontière entre l'Italie et l'Autriche.