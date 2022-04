Wall Street en baisse, nervosité et faibles volumes jouent sur la volatilité

Un opérateur devant le New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en baisse lundi, dans un marché aux faibles volumes du fait de la fermeture des places européennes et nerveux avec la remontée des taux d'intérêt et la dégradation du conflit en Ukraine.