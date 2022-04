Dans la campagne russe, l'artiste, le crayon et la censure

L'artiste Vladimir Ovtchinnikov devant l'un de ses graffitis à Borovsk, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Moscou, le 14 avril 2022 - AFP

Borovsk (Russie) (AFP) – Une couche de peinture blanche recouvre déjà la vitrine du magasin abandonné. Il y a quelques jours encore, on pouvait y voir dessinés un drapeau jaune et bleu, la devise de l'Ukraine et un slogan pacifiste.