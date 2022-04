Le conflit en Ukraine chamboule l'agenda du G20 à Washington

Les grands argentiers du G20, présidé cette année par l'Indonésie, se réunissent le 20 avril à Washington pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie Mast IRHAM POOL/AFP/Archives

Washington (AFP) – Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 se réunissent mercredi dans l'ombre de la guerre en Ukraine, qui risque de paralyser les discussions et compromettre tout progrès sur la mise en oeuvre du cadre commun pour restructurer la dette des pays les plus pauvres.