Présidentielle: jour J pour le débat télévisé, acmé du match Macron/Le Pen

Prospectus montrant les deux candidats à l'élection présidentielle française, Marine Le Pen (G) et Emmanuel Macron (D), le 19 avril 2022, à Tokyo Charly TRIBALLEAU AFP

5 mn

Paris (AFP) – On refait le match: cinq ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent mercredi soir pour le duel incontournable de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais avec un écart plus serré qu'en 2017.