Sur l'Europe, les visions irréconciliables de Le Pen et Macron

Le débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans les studios à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis le 20 avril 2022 Ludovic MARIN AFP

4 mn

Paris (AFP) – L'Europe, stop ou encore ? C'est un des clivages centraux du duel présidentiel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron: la première veut "progressivement" remplacer l'Union européenne par une "alliance" des "nations", quand le second appelle à la "souveraineté" et "l'autonomie" européennes.