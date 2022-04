Angleterre: Pogba, vers une triste fin à Manchester

Paul Pogba avec l'entraîneur adjoint de Manchester United Mike Phelan en Premier League sur la pelouse de Liverpool le 19 avril 2022 Oli SCARFF AFP/Archives

Londres (AFP) – Vers une conclusion sans éclat à un séjour sans gloire? Revenu à Manchester United avec un statut de superstar, Paul Pogba, blessé, ne jouera probablement plus cette saison et pourrait ne plus porter le maillot mancunien, sous lequel il a rarement montré son talent.