Au CERN, le plus grand accélérateur de particules au monde redémarre

L'accélérateur de particules du CERN, ici le 6 février 2020, fait une pause pour booster sa puissance VALENTIN FLAURAUD AFP/Archives

Paris (AFP) – Le LHC du CERN, plus grand et plus puissant accélérateur de particules au monde situé près de Genève, a redémarré vendredi après plus de trois ans de travaux destinés à augmenter sa puissance et ouvrir ainsi la voie à une nouvelle physique.