F1: Verstappen (Red Bull) partira en tête de la course sprint samedi à Imola

Le pilote Red Bull Max Verstappen après avoir décroché la position de pointe de la course sprint à Imola, le 22 avril 2022 GUGLIELMO MANGIAPANE POOL/AFP

Imola (Italie) (AFP) – Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa première pole position de l'année lors des qualifications du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1 vendredi et partira en tête de la course sprint samedi, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola (Italie).