L1: Paris attend son dixième titre, Saint-Etienne en mode survie

Paris (AFP) – Un point suffit au Paris SG pour décrocher samedi (21h00) contre Lens son 10e titre de champion de France et rejoindre au palmarès les Verts de Saint-Etienne, plus préoccupés par leur avenir en Ligue 1 samedi contre Monaco que par leur record de trophées...

Le choc: PSG-Lens, sacré duel

"A un pas du titre", pour reprendre l'expression de Kylian Mbappé. Le meilleur artificier (22 buts) et passeur décisif (14) du Championnat de France pourrait obtenir le cinquième titre de sa jeune carrière en L1, à 23 ans seulement, dès samedi (21h00) contre Lens.

Il faudra pour cela que le PSG, quinze points devant l'OM avant les cinq dernières journées, fasse au moins match nul contre les Sang et Or.

Décrocher un dixième titre en L1 pour égaler le record de Saint-Etienne permettrait peut-être aux Parisiens d'adoucir l'atmosphère du Parc des princes, plombée par la colère de certains supporters.

Déçus par la politique sportive du club et des orientations jugées à l'opposé de leurs valeurs, les ultras ont d'abord sifflé les vedettes Neymar et Lionel Messi après la nouvelle désillusion subie en Ligue des champions, avant d'opter pour une grève des encouragements. A Angers, certains ont même quitté le parcage avant le coup de sifflet final qui aurait pu, sans la victoire de l'OM contre Nantes (3-2), être synonyme de dixième titre pour le PSG.

Septième du classement et toujours dans la course au podium, Lens fera tout pour plomber l'ambiance et renforcer ses chances de disputer une compétition européenne la saison prochaine. "Nous voulons finir le plus haut possible. On est capable de tout", prévient l'attaquant Florian Sotoca.

Le chiffre: 20

Vingt, c'est le nombre de points remportés cette saison par l'AS Saint-Etienne après avoir été menée au score (sur un total de 31 points). Le 20e a été gratté mercredi à Bordeaux (2-2), où les Verts ont dû surmonter un handicap de deux buts généré après seulement 23 minutes.

En France, seul le PSG (21 pts) a fait mieux en pareille situation cette saison, partageant le record parmi les grands championnats voisins avec Hoffenheim en Allemagne, selon le statisticien Opta.

Intenable depuis deux mois, l'attaquant gabonais Denis Bouanga a été le grand acteur de la remontée contre les Girondins, d'abord en réduisant le score, puis en livrant une passe décisive pour Arnaud Nordin sur l'égalisation.

Les joueurs "me donnent de la force, de la joie, je les admire", a laché l'entraîneur stéphanois Pascal Dupraz. "Quelquefois ils m'irritent par leurs hésitations défensives mais ils ont la santé. J'ai plus que de l'espoir, j'ai des certitudes, ce sont les miennes, mais l'ASSE va se maintenir".

Dix-huitièmes, les Verts rêvent d'abandonner leur place de barragiste (31 points) en doublant Clermont (17e, 32 pts) et Troyes (16e, 33 pts). Il faudra élever le niveau samedi (19h00) dans le chaudron de Geoffroy-Guichard où se présente une équipe en grande forme: Monaco, cinquième, reste sur cinq victoires. Une sixième pourrait envoyer les partenaires de Wissam Ben Yedder sur le podium.

Le joueur: Guendouzi, l'infatigable

Dans le sprint final, l'OM peut compter sur un marathonien: le milieu Mattéo Guendouzi aborde dimanche à Reims son 50e match joué cette saison, soit plus de 4.000 minutes à déployer sa chevelure et son impressionnante activité dans l'entrejeu.

"C'est un joueur qui a un ADN très compétitif, qui veut toujours gagner", et sur le terrain "c'est lui qui nous donne ce rythme dans le jeu, qui nous permet d'être plus précis et efficace", a relevé vendredi son entraîneur Jorge Sampaoli, évoquant un "joueur clé" pour l'OM et qui "va encore grandir".

Ancien du PSG, le natif de Poissy n'a pas tardé à conquérir le Vélodrome, qui l'a notamment acclamé lors de la deuxième de ses trois sélections avec l'équipe de France, fin mars contre la Côte d'Ivoire (2-1). Mercredi contre Nantes, les supporters du virage Nord lui avaient dédié une banderole: "Mentalité +lâche rien+ comme Guendouzi".

Sera-t-il encore aligné dimanche à Reims (20h45), alors que l'OM va enchaîner cinq matches en 15 jours, dont une demi-finale européenne contre le Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa Conférence ?

Sampaoli aura sans doute besoin de son abattage et de sa générosité pour poursuivre la belle série de l'OM, deuxième de L1 (62 pts). Histoire de maintenir à distance Rennes (3e), Strasbourg (4e) et Monaco (5e), trois équipes à 56 points, dans la course à la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions l'an prochain.

Le programme

Samedi:

(17h00) Lyon - Montpellier

(19h00) Saint-Etienne - Monaco

(21h00) Paris SG - Lens

Dimanche:

(13h00) Rennes - Lorient

(15h00) Metz - Brest

Clermont - Angers

Nantes - Bordeaux

Nice - Troyes

(17h05) Lille - Strasbourg

(20h45) Reims - Marseille

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 77 33 24 5 4 75 30 45

2. Marseille 62 33 18 8 7 55 33 22

3. Rennes 56 33 17 5 11 70 36 34

4. Strasbourg 56 33 15 11 7 55 35 20

5. Monaco 56 33 16 8 9 51 34 17

6. Nice 54 33 16 7 10 42 29 13

7. Lens 53 33 15 8 10 52 41 11

8. Lyon 49 33 13 11 9 51 43 8

9. Lille 48 33 12 12 9 41 40 1

10. Nantes 47 33 13 8 12 43 38 5

11. Montpellier 42 33 12 6 15 44 46 -2

12. Brest 42 33 11 9 13 42 48 -6

13. Reims 40 33 9 13 11 36 36 0

14. Angers 34 33 8 10 15 36 49 -13

15. Lorient 34 33 8 10 15 33 52 -19

16. Troyes 33 33 8 9 16 30 46 -16

17. Clermont 32 33 8 8 17 33 61 -28

18. Saint-Etienne 31 33 7 10 16 37 64 -27

19. Bordeaux 27 33 5 12 16 44 79 -35

20. Metz 24 33 4 12 17 29 59 -30

NDLR: Les deux premiers directement qualifiés pour la phase de groupes de Ligue des champions. Le 3e disputera le 3e tour préliminaire. Le 4e qualifié pour la phase de groupes de Ligue Europa. Le 5e qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de Ligue Europa Conférence.

Si le vainqueur de la Coupe de France est classé parmi les cinq premiers, le 5e est qualifié pour la phase de groupes de Ligue Europa et le 6e pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de Ligue Europa Conférence.

Les 2 derniers relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage aller/retour avec le club de L2 sorti vainqueur des pré-barrages.

