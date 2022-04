Play-offs NBA: Atlanta se réveille, Bucks et Suns reprennent l'avantage

Kevin C. Cox GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Atlanta a enregistré vendredi une première victoire face à Miami en play-offs NBA grâce à un panier dans les derniers instants de Trae Young, au cours d'une soirée qui a vu Bucks et Suns, finalistes 2021, reprendre l'avantage face à Chicago et La Nouvelle-Orleans.

Publicité Lire la suite

Grâce à leur succès 111-110, les Hawks ne sont plus menés que 2 à 1 dans leur série du premier tour des play-offs NBA (disputée au meilleur des sept matches) face au Heat de Miami. Ils avaient perdu leur deux premières rencontres.

Avec un "floater" inscrit à quatre secondes du coup de sifflet final après un tir manqué des Floridiens, le meneur Trae Young a offert la victoire aux siens. "Je voulais juste aller jusqu'au panier", a déclaré le joueur, auteur de 24 points pour son équipe. "Je savais qu'il ne restait que 10 secondes à jouer, je ne voulais pas mettre en place un système pour un tir à trois points. Du coup, j'ai essayé d'aller jusqu'au cercle, pour obtenir une faute ou faire un +lay-up+".

Les Hawks semblaient pourtant se diriger vers une nouvelle défaite et un déficit de 3-0 rédhibitoire après avoir encaissé un 21-0 dans le troisième quart-temps, ce qui avait permis au Heat de mener 84-68.

"+On ne doit pas perdre ce match+: c'est ce que j'avais à l'esprit pendant toute la rencontre et c'est comme ça qu'on a joué, en particulier pendant le dernier quart-temps", a souligné Bogan Bogdanovic, auteur de 18 points en sortie de banc pour Atlanta, et qui a notamment inscrit trois paniers à trois points dans la dernière période.

"La manière dont on a joué, sans rien lâcher avant la fin, ça montre le caractère de cette équipe", a estimé Bogdanovic. Avec ses coéquipiers, il tentera de ramener la série à égalité 2-2 dimanche, toujours à domicile.

A Chicago, les Bucks, champions en titre, ont repris l'avantage 2-1 dans leur série, en ne faisant qu'une bouchée des Bulls, balayés de 30 points 111-81.

Grayson Allen shoote face à Zach LaVine lors de la victoire des Bucks face aux Bulls, le 22 avril 2022 à Chicago. Stacy Revere GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Auteur de 41 points pour offrir aux siens la victoire et l'égalisation à 1-1 lors du match N.2, la star des Bulls, DeMar DeRozan, a été limitée vendredi soir à 11 points, avec un piteux 4/11 au tir.

Côté Bucks, c'est un remplaçant, Grayson Allen, qui a fini meilleurs marqueur, avec 22 points inscrits pour compenser notamment l'absence --au moins jusqu'à la fin de la série-- de Khris Middleton, le lieutenant du "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo (18 pts, 7 rbds, 9 passes).

Eux aussi privés d'un joueur majeur, Devin Booker, touché à l'ischio-jambier droit, les Suns l'ont de leur côté emporté 114-111 à La Nouvelle-Orleans, reprenant les commandes de leur série 2 à 1.

"On savait qu'on jouerait sans notre meilleur joueur avec l'absence de +Book+, et qu'il faudrait qu'on soit tous à la hauteur", a commenté après la rencontre le meneur Chris Paul, auteur d'un grand match: 28 points, dont 19 dans le dernier quart-temps, 14 passes décisives, aucune balle perdue.

Le meneur des Suns Chris Paul lors de la victoire de Phoenix face aux Pelicans, le 22 avril 2022 à La Nouvelle-Orleans. Jonathan Bachman GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Je suis heureux qu'on l'ait emporté", a ajouté le vétéran des Suns, bien épaulé par le pivot Deandre Ayton (28 pts, 17 rbds).

Finalistes malheureux face aux Bucks en 2021, les Suns ont réalisé une saison remarquable, conclue avec le meilleur bilan de la saison régulière (64 victoires - 18 défaites).

© 2022 AFP