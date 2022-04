Egypte: livreurs ou employés à domicile, les oubliés de l'économie numérique

Un livreur à moto dans une rue du Caire, le 21 avril 2022 en Egypte Khaled DESOUKI AFP

Le Caire (AFP) – A deux roues, des jeunes sillonnent Le Caire pour livrer plus d'un million de commandes par jour, un petit boulot qui attire de plus en plus mais les laisse sans protection sociale, ni même physique dans la mégalopole au trafic chaotique.