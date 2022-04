Motivé ou désabusé: plongée dans la France qui vote, ou pas

Une urne presque vide et un bureau de vote désert lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le 24 avril 2022 à Nauvay, dans la Sarthe

Paris (AFP) – De Maison-Alfort à Dijon, de Nouméa à Rennes, des millions de Français se sont mobilisés dimanche pour faire leur "devoir de citoyen" voire "éviter une guerre civile". D'autres, désintéressés ou désabusés ont préféré bouder les urnes.

Alors que les trois zones scolaires sont en vacances, l'abstention risque d'être élevée et l'un des arbitres de ce scrutin présidentiel où les électeurs doivent choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Devant l'école Trégain, dans le quartier sensible de Maurepas, au nord de Rennes, c'est de fait "plus calme qu'il y a deux semaines" où "on n'avait pas fait de pause", rapporte Fabien Toulemonde, 47 ans, secrétaire du bureau de vote 151.

Pour Yolande Yédagni, 57 ans, au chômage, née en France de parents centrafricains, c'est pourtant "un devoir d'aller voter". "Je suis citoyenne, il faut que je vote", dit-elle, en ne se disant pas inquiète du résultat de l'élection.

Inquiet, Bernard Maugier, 76 ans, retraité à lunettes et casquette siglée NY, l'est davantage. Cet habitant de Maurepas dit avoir voté "pour éviter une guerre civile".

C'est également l'avis de Pierre Charollais, 67 ans, retraité, qui estime qu'il faut "faire le bon choix" car "il y a une situation particulière" avec la guerre en Ukraine et la présidence française de l'Union européenne.

Léa, 27 ans, étudiante, est d'ailleurs venue voter elle aussi, à vélo. "C'est important, je vote systématiquement", dit-elle.

"Sans aucune conviction"

En banlieue parisienne, le petit bureau de vote installé dans la pimpante école maternelle Edouard Herriot de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) est vide. "Les gens sont venus voter tôt, vers 08H00, pour partir en vacances dans la foulée", explique une assesseure à l'AFP.

Entre 09H00 et 10H00, il n'y a toujours pas foule et les électeurs se succèdent au compte-gouttes. Dans la file, Anny Platroze, 76 ans, qui "pour la première fois de sa vie" n'a "pas su pour qui voter au premier tour", n'a "plus aucun espoir".

Présidentielle : la participation au 2nd tour Cléa PÉCULIER AFP

Mais elle est là, comme Katia, venue "sans aucune conviction, un peu lasse", parce qu'elle a "toujours voté", ses parents "l'ayant éduquée comme ça".

L'hôtesse de vente de 27 ans confesse "avoir un peu peur de ce qui pourrait se passer selon le résultat".

Cédric, ingénieur de 46 ans, a, lui, voté "car les gens qui se plaignent et ne votent pas n'ont qu'à la fermer".

Changement d'ambiance dans le centre-ville de La Possession, commune de l'ouest de l'île de la Réunion. Après la messe dominicale, des dizaines de paroissiens sortent de l'église. La plupart s'engouffrent direct dans leurs voitures garées à quelques mètres de la mairie où se trouve le bureau centralisateur de la commune.

Traditionnellement le matin c'est à la sortie des messes que les bureaux de vote de l'île font le plein d'électeurs. Moins cette fois.

Une électrice vote au deuxième tour de la présidentielle, le 24 avril 2022 à Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique Loic VENANCE AFP

"Je ne suis pas allé voter au premier tour. J'attendais le second pour me décider et au final je n'ai franchement pas envie d'aller glisser un bulletin dans l'urne. Je ne vois pas l'intérêt je vais tranquillement passer mon dimanche en famille", lance Emmeline Picard une jeune femme de 28 ans en recherche d'emploi.

"La rue qui décide"

En Nouvelle-Calédonie, où l'abstention avait atteint un taux record au premier tour (66,65%), le second tour s'annonce sous les mêmes auspices.

Steeve Lauret, employé municipal, se dit "peu surpris", rappelant que les indépendantistes ont appelé à l'abstention. Mais lui "considère que c'est le devoir de chacun de s'intéresser à la vie politique du pays, sinon après il ne faut pas se plaindre".

A Dijon, Lucien Chameroy, 80 ans, dit n'avoir eu "absolument aucune hésitation" pour venir voter. "Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte: si on ne vote pas et que c'est la rue qui décide, ce seront les minorités qui prendront le pouvoir", dit le retraité.

Les bulletins des deux candidats à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans un bureau de vote à Cormontreuil, le 24 avril 2022 dans la Marne FRANCOIS NASCIMBENI AFP

Morgan Mouiche, 30 ans, vote à "quasiment toutes les élections" depuis ses 18 ans. "C'est notre futur", dit-il en berçant le landau où repose bien au chaud sa petite fille de quelques mois.

"Voter, faut le faire", abonde sa compagne, Elise Allard, 32 ans. "C'est une chance d'aller voter", souligne-t-elle. Le "vote blanc", Morgan regrette qu'il ne soit pas comptabilisé: "les gens pourraient s'exprimer", assure-t-il.

A l'autre bout de la ville, dans le bureau de vote 28, situé dans un quartier plus modeste où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec près de 30%, Charley Grolleau, 41 ans, reconnaît que son bulletin est allé à "un candidat qui n'est pas parfait".

"Mais j'ai voté par conviction. Je ne me voyais pas ne pas aller voter", ajoute-t-il, regrettant tout de même une "campagne pas comme d'habitude, du fait de l'Ukraine et du Covid, où on est passé au-dessus de certains sujets comme l'écologie".

