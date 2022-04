Tennis: Djokovic battu par Rublev en finale du tournoi de Belgrade

Belgrade (AFP) – Le numéro un mondial Novak Djokovic s'est incliné dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Belgrade face au Russe Andrey Rublev (N.8) 6-2, 6-7 (4/6), 6-0.

À la recherche de sa meilleure forme après sa défaite d'entrée à Monte Carlo contre l'Espagnol Alejandro Davidovich, le Serbe a été trahi par sa condition physique au dernier set.

"Nole", qui n'en était qu'à son troisième tournoi de la saison, se mesurait pour la première fois à un joueur du top 10. Il a pu constater le travail qui lui reste à faire pour revenir au niveau.

Comme lors de ses trois rencontres précédentes sur ses terre à Belgrade, face à ses compatriotes Lazlo Djere (N.50) et Miomir Kecmanovic (N.38) puis face au Russe Karen Khachanov (N.26), Djokovic a mal entamé la partie, cédant à deux reprises son service et laissant filer le premier set après un plus de trente minutes de jeu.

Porté par plus de 8.000 supporteurs, il a recollé au score à l'issue d'une deuxième manche marathon de plus d'une heure.

Mais ayant puisé dans ses dernières réserves pour remporter le jeu décisif après avoir gâché six balles de set à 5-4 et 6-5, il ne lui restait plus d'énergie pour la dernière manche.

En atteignant la finale du tournoi dans sa ville natale, il a redonné un peu de couleurs à son bilan 2022 (désormais cinq victoires pour trois défaites), mais il lui reste beaucoup à faire en vue de Roland-Garros (22 mai - 5 juin).

