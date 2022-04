Play-offs NBA: Bucks et Heat s'échappent, Nuggets et Pelicans s'accrochent

Giannis Antetokounmpo avec les Milwaukee Bucks pendant le match de play-offs remporté sur le parquet des Chicago Bulls le 24 avril 2022 JONATHAN DANIEL GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Milwaukee et Miami, vainqueurs à Chicago et Atlanta, se sont rapprochés des demi-finales de conférence Est, dimanche lors de play-offs NBA qui ont vu Denver, porté par l'impérial Nikola Jokic, réduire l'écart face à Golden State et La Nouvelle-Orléans égaliser contre Phoenix.