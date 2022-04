Amazon: les employés d'un second entrepôt new-yorkais votent sur un syndicat

Christian Smalls, président d'ALU, lors d'un rassemblement avec des employés d'Amazon devant un entrepôt de l'entreprise à Staten Island, le 24 avril 2022 à New York Kena Betancur AFP

2 mn

New York (AFP) – Les employés d'un centre de tri d'Amazon à New York commencent lundi à voter pour décider ou non de rejoindre Amazon Labor Union (ALU), qui a récemment créé la surprise en devenant le premier syndicat au sein du géant des ventes en ligne aux Etats-Unis.