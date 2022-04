L'Afrique du Sud dans une nouvelle vague de pandémie de Covid-19

Un personnel médical procède à un test PCR de dépistage du Covid-19 au laboratoire Lancet à Johannesburg, le 30 novembre 2021 EMMANUEL CROSET AFP/Archives

1 mn

Johannesburg (AFP) – L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par le Covid-19 et qui connaissait ces derniers mois une accalmie, est entrée dans une nouvelle vague de pandémie, a averti mardi le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies (CERI).