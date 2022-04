Twitter pour Musk et chacun pour soi

San Francisco (AFP) – A quoi va ressembler Twitter dirigé par Elon Musk ? L'homme le plus riche du monde a promis plus de liberté, plus de transparence et moins de spams sur le réseau social, mais cette vision idéaliste pourrait se traduire par plus de responsabilités pour les utilisateurs.