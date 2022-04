Décès de l'ancien ministre et secrétaire général du RPR Bernard Pons (famille à l'AFP)

Bernard Pons avec Jacques Chirac et Charles Pasqua, le 11 juin 1991 DANIEL JANIN AFP/Archives

Paris (AFP) – L'ancien ministre et secrétaire général du RPR (ancêtre de LR) Bernard Pons, figure de la droite et élu député à six reprises, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé sa famille mercredi à l'AFP.