Italie: l'Inter se rate à Bologne et laisse la tête au Milan

Bologne (Italie) (AFP) – Un but gag encaissé à la 81e minute: la défaite 2-1 mercredi à Bologne pourrait coûter cher à l'Inter Milan dans la course au titre face à l'AC Milan, toujours leader de Serie A après le faux pas des Nerazzurri.

L'Inter n'a pas su profiter de son match en retard de la 20e journée pour reprendre la tête et reste à deux points de son grand rival et voisin.

Face à Bologne (13e), l'équipe de Simone Inzaghi a pourtant pris les devants dès la 3e minute grâce à un superbe enchaînement d'Ivan Perisic à l'entrée de la surface - petit pont et frappe du gauche dans la lucarne - mais Marko Arnautovic a égalisé de la tête (1-1, 28e).

Puis les Intéristes se sont sabordés en fin de rencontre. Nicola Sansone a donné la victoire à Bologne en profitant d'une touche hasardeuse de Perisic et d'un dégagement complètement raté du gardien Stefan Radu (2-1, 81e).

Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Atalanta Bergame a arraché le nul 4-4 après avoir été menée 4-2 lors d'un match marqué par quatre penalties.

Antonio Sanabria a ouvert le score dès la 4e minute pour le "Toro", puis Luis Muriel sur penalty (17e) et Maarten de Roon (23e) ont permis à la "Dea" de prendre l'avantage.

Deux nouveaux penalties, transformés par Sasa Lukic (36e, 63e), ont remis les Turinois devant. Mais Bergame est revenu grâce à un but de Mario Pasalic (78e) et un deuxième penalty signé Muriel (84e).

Les Bergamasques, qui auraient pu se rappocher à un point de la cinquième place occupée par l'AS Rome, restent toutefois huitièmes.

L'Atalanta reste devancée d'un point par la Fiorentina (7e), malgré la lourde défaite de la Viola à domicile 4-0 face à l'Udinese lors d'un autre match en retard de cette 20e journée.

Battue sur le terrain de la Salernitana samedi dernier, le club de Florence s'est encore incliné et se voit freiné dans la course à l'Europe.

Grâce à des buts de ses Espagnols Pablo Mari (12e) et Gerard Deulofeu (36e), puis du Brésilien Walace (90+1) et de l'Italien Destiny Udogie (90+5) le club d'Udine (12e) confirme sa bonne dynamique avec quatre victoires sur les six derniers matches.

