Les profits et les utilisateurs de Meta rassurent, mais l'avenir reste incertain

Meta a gagné des utilisateurs et réalisé des profits trimestriels meilleurs qu'attendus par le marché dans un contexte économique et politique compliqué pour la maison mère de Facebook et Instagram Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

San Francisco (AFP) – Meta a gagné des utilisateurs et réalisé des profits trimestriels meilleurs qu'attendus par le marché dans un contexte économique et politique compliqué pour la maison mère de Facebook et Instagram.