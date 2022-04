Microsoft toujours sur son nuage malgré les vents contraires

San Francisco (AFP) – Microsoft a vu ses revenus et profits grimper autant qu'espéré par le marché en début d'année, principalement grâce à la demande toujours plus forte pour le cloud (informatique à distance) et malgré l'inflation et les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement.