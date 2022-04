Sur un marché populaire, Macron affiche son ambition sociale

Le président Emmanuel Macron en déplacement à Cergy (Val d'Oise) le 27 avril 2022 BENOIT TESSIER POOL/AFP

4 mn

Cergy-Pontoise (France) (AFP) – Pour son premier déplacement depuis sa réélection, Emmanuel Macron a plongé dans l'effervescence et la bousculade du marché d'un quartier populaire, en affirmant sa volonté de donner un visage plus social à son second quinquennat.