Maya, fille de Pablo: "plongée dans l'intime" de Picasso

Les héritiers du peintre espagnol Pablo Picasso autour d'oeuvres du maître à Marseille, le 10 septembre 1976 avec (de g à d) Maya Widmaier-Picasso, Paloma Picasso, Bernard Ruiz-Picasso, Christine Ruiz-Picasso et Claude Picasso

Paris (AFP) – "Une plongée dans l'intime": c'est ainsi que la petite-fille de Pablo Picasso, Diana Widmaier-Picasso, décrit à l'AFP l'exposition inédite consacrée à sa mère, Maya, première fille de l'icône de l'art moderne, présentée jusque fin décembre à Paris au musée Picasso.

Publicité Lire la suite

"C'est une vraie plongée dans l'intime", ajoute-t-elle, secrète.

"Maya à la poupée" (1938), "Maya à la poupée et au cheval" (1938), "Maya au costume de marin" (1938), "Maya au bateau" (1938), "Maya au tablier" (1938)... Une dizaine de portraits déstructurés, tout en couleurs, de la petite "Maya-Ruiz Picasso, fille de Pablo", ouvrent ce voyage "inédit" dans l'univers filial et familial de l'artiste.

"C'est la première fois que ces portraits peints entre 1938 et 1939, dispersés dans le monde entier, sont rassemblés", précise la petite-fille du peintre, commissaire de l'exposition avec Emilia Philippot, conservatrice et spécialiste de Picasso.

A peine franchie cette première étape, un petit film introduit le visiteur au coeur d'une vie de famille jalousement protégée par Picasso.

Et sa passion pour cette première enfant de sexe féminin, née le 5 septembre 1935 dans le plus grand secret de son union avec Marie-Thérèse Walter, de 28 ans sa cadette, éclate au grand jour: un "bouleversement" et une "résurrection", explique sa petite-fille.

Maya Widmaier-Picasso, fille de l'artiste espagnol Pablo Picasso, le 10 février 2015 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes Valery HACHE AFP/Archives

Maya est le "surnom de Maria (de la Concepcion), prénom donné par Picasso à sa fille en hommage à sa soeur décédée lorsqu'il avait 14 ans, à la prononciation déformée dans la bouche de la petite fille. Elle a été toute sa vie "la complice et la confidente privilégiée de son père, seule autorisée à entrer dans son atelier" à toute heure du jour et de la nuit.

Lien "fusionnel"

Vacances dans le sud, corridas, baignades...L'exposition montre comment Maya, "la petite sardine", se révèle une assistante de 20 ans hors pair de son père sur le film qu'Henri-Georges Clouzot intitulé "Le Mystère Picasso", réalisé aux studios de la Victorine à Nice en 1955 pour tenter de capter le mystère de la création et qui remporta le prix du jury au festival de Cannes un an plus tard.

Dessins, peintures, poèmes, sculptures et quantité de photos de l'artiste et de sa fille témoignent de cette "complicité" ainsi que du lien très "fusionnel" que Picasso entretenait avec "sa famille recomposée, atypique pour l'époque mais pas pour lui", un "homme moderne" et "un père aimant", ajoute Diana Widmaier-Picasso.

L'historienne de l'art française Diana Widmaier-Picasso, petite-fille de l'artiste espagnol Pablo Picasso, le 7 avril 2014 à la Kunsthalle de Brème, dans le nord de l'Allemagne CARMEN JASPERSEN DPA/AFP/Archives

Elle parle avec pudeur de la "représentation cryptique" de sa grand-mère dans plusieurs tableaux car "il est encore marié à Olga (Khokhlova) lorsqu’il la rencontre. C'est presque un symbole d’une union mystique", confie-t-elle.

Elle décrypte pour le profane les moments clés de la création et les "codes" associés dans l'oeuvre à la présence de cette "muse blonde au profil grec", "athlétique" et aux "formes généreuses souvent associée aux thèmes de la lune et du soleil".

Même pudeur lorsqu'elle évoque "les métamorphoses" (formelles) de Picasso "dans ces années cruciales après sa rencontre avec Dora Maar qui vient briser le cocon familial".

Archéologie familiale

Très attentif à ses quatre enfants - Paulo, son fils aîné, né de son union avec Olga Khokhlova; Maya; Claude et Paloma, nés de son union avec Françoise Gilot - Picasso les a sans cesse étudiés.

L'exposition consacre une série de dessins réalisés par le peintre pour et avec Maya, âgée de quatre ans, à Royan, pendant la guerre en 1939. On découvre des carnets de coloriage sur lesquels Picasso ajoutait des personnages, des dessins de nature morte notés par Maya "10 sur 20", de petites silhouettes d'animaux et un théâtre de marionnettes découpés aux ciseaux dans du papier ainsi que des poupées en bois.

Le tableau "Maya à la poupée et au cheval" (1938) de l'artiste espagnol Pablo Picasso dans les mains d'un responsable de la police, le 7 août 2007 à Paris, après qu'il eut été retrouvé à la suite d'un vol ERIC FEFERBERG AFP/Archives

Lettres, objets intimes, vêtements, chaussons et reliques très particulières son présentés dans une dernière section, "véritable archéologie familiale", dit Diana Widmaier-Picasso. Elle révèle une facette méconnue de Picasso: sa superstition et ses relations avec la mort et le monde de l'invisible.

"Au point de conserver cheveux et ongles coupés pour les préserver de personnes malintentionnées", ajoute la jeune femme, qui vient de publier un livre sur le sujet intitulé "Picasso sorcier" (Gallimard), co-écrit avec l'anthropologue Philippe Charlier.

© 2022 AFP