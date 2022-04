Wall Street en hausse portée par les résultats d'entreprises

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a débuté en nette hausse jeudi à l'entame d'une journée riche en résultats d'entreprises et malgré l'annonce d'un PIB américain en repli au premier trimestre.