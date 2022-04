Basket: Monaco arrache un match 5 décisif en quarts de l'Euroligue contre l'Olympiakos

Monaco (AFP) – Les basketteurs de Monaco se sont imposés 78 à 77 contre l'Olympiakos en quarts de finale de l'Euroligue vendredi soir dans leur salle Gaston-Médecin, et égalisent à deux victoires partout dans la série qui se joue au meilleur des cinq matches.

La Roca Team monégasque, novice dans la compétition reine du basket européen, disputera donc un match 5 décisif mercredi prochain dans le bouillant Stade de la Paix et de l'Amitié du Pirée pour une place dans le Final 4.

Le basket français peut ainsi continuer à rêver de voir un troisième club de l'Hexagone atteindre le dernier carré de l'Euroligue après Limoges (1990, 1993, et 1995) et Villeurbanne (1997). Mais Monaco sera contraint à l'exploit face aux 14.000 supporters grecs que peut contenir la salle du Pirée.

Sous les yeux de Kevin Durant, champion olympique en août 2021 avec Team USA et éliminé des play-offs avec les Brooklyn Nets, les Monégasques ont livré une bataille intense et ont su inverser la rencontre alors qu'ils ont été menés de 11 points au début du 3e quart-temps (49-38, 23e).

Mais sous l'impulsion de Donta Hall, meilleur joueur de la rencontre avec 14 points et 10 rebonds, les Monégasques ont repris les commandes et se sont même échappés de neuf points dans les dix dernières minutes (70-61, 32e).

L'Olympiakos, avec un Kostas Sloukas intenable est revenu au contact, pour une fin de match pleine de suspense, cinq minutes de folie avec le public de Gaston-Médecin debout.

Sur une dernière défense et alors qu'ils n'avaient qu'un point d'avance (78-77), les Monégasques ont empêché Moustapha Fall de prendre le tir de la gagne à deux points et obligé Sloukas à tenter un tir impossible à trois points.

"On a bien joué ensemble en défense et on a mieux joué que lors du match précédent (défaite 87-83 à Monaco deux jours plus tôt, NDLR). Le travail n'est pas encore fait, on a encore un match et on sait ce que l'on a à faire", a prévenu Donta Hall.

Rendez-vous est pris mercredi en Grèce.

