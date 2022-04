Dans les rayons des supermarchés, l'inflation est déjà bien présente

Thiais (France) (AFP) – "Ah, le kilo de couscous premier prix est à 1,29 euro! Il y a un an, c'était 0,96": dans les rayonnages des grandes surfaces de France, des bénévoles de l'association de consommateurs Familles Rurales relèvent méthodiquement les prix des produits, et l'inflation de nombre d'entre eux est sensible.