Euro de judo: une première couronne pour Gahié, Pinot en bronze

Sofia (AFP) – Marie-Eve Gahié s'est offert la première couronne continentale de sa carrière en décrochant l'or chez les moins de 70 kg, samedi lors des Championnats d'Europe de judo à Sofia, où Margaux Pinot a décroché le bronze dans la même catégorie.

"Fallait s'accrocher", a réagi Gahié, très émue après son combat pour l'or.

"Merci mon Dieu! C'était une journée vraiment difficile et je suis vraiment trop contente", a ajouté celle qui comptait jusqu'ici deux médailles de bronze à l'Euro (2017 et 2020).

La Française de 25 ans apporte aux Bleus leur deuxième titre lors de ces championnats, après celui remporté par Shirine Boukli vendredi chez les moins de 48 kg.

En finale face à la tenante du titre, la Néerlandaise Sanne Van Dijke qui menait 5 à 1 dans leurs face-à-face, Gahié a pris le dessus sur un waza-ari dès la première minute.

Elle a ensuite réussi à maîtriser la puissance de son adversaire, mais s'est fait très peur en se faisant surprendre à la toute fin du combat lorsque la Néerlandaise a initié une dernière attaque juste au-delà du temps réglementaire.

Sur la route de la finale, la pensionnaire du Paris SG a croisé en quarts sa compatriote Margaux Pinot, qu'elle a fini par faire plier au terme d'un combat serré conclu aux pénalités dans le Golden Score.

Les deux judokates devraient continuer à se livrer bataille jusqu'aux JO de Paris en 2024 où seule une Française pourra être sélectionnée.

Après sa défaite contre Gahié, Pinot a réussi à rebondir en repêchage pour aller chercher le bronze.

Dans la finale pour la troisième place, elle a dominé l'Autrichienne Michaela Polleres, vice-championne olympique à Tokyo.

Pinot: "J'ai tourné la page"

La Française de 28 ans, championne d'Europe en 2019 et 2020, s'est imposée par ippon, grâce à un deuxième waza-ari à quelques secondes de la fin du combat grâce à un bon mouvement d'épaule.

"Il y a une pointe de déception mais je pense que j'étais plus précise que d'habitude, je suis contente de ça", a analysé la N.9 mondiale. "C'est un autre métal que je n'avais pas aux Europe donc on fait la collection!"

Pinot participait à son premier grand championnat depuis la retentissante affaire judiciaire qui l'oppose à son ancien entraîneur et compagnon Alain Schmitt, qu'elle accuse de violences conjugales et qui était présent à Sofia en tant que coach de l'équipe bulgare.

"Je m'étais préparée (à le croiser)", a-t-elle déclaré. "Après c'est jamais pareil quand on se prépare et quand on vit les choses. J'ai dû prendre sur moi, surtout en début de compétition et après j'ai tourné la page."

"J'ai évité de le croiser, l'équipe a fait en sorte que je sois toujours accompagnée et que ça se passe bien", a-t-elle poursuivi.

Avant la dernière journée de compétition, la France compte six médailles, deux de chaque métal.

Dimanche, Romane Dicko, 22 ans et médaillée de bronze en individuel aux Jeux de Tokyo, tentera de conquérir un troisième titre en autant de participations à l'Euro dans la catégorie des plus de 78 kg.

