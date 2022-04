Foot/C1 féminine: Lyon se qualifie pour la finale contre le FC Barcelone, le Paris SG éliminé

La joie de la défenseure Wendie Renard, après avoir marqué le 2e but de Lyon face au Paris Saint-Germain, lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, le 30 avril 2022 au Parc des Princes

Paris (AFP) – Les joueuses de l'Olympique lyonnais se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des champions, aux dépens du Paris SG, grâce à leur succès samedi lors de la demi-finale retour (2-1), au Parc des princes où un record national d'affluence a été battu.

Déjà victorieux à l'aller (3-2), l'OL a pris le meilleur sur leurs rivales de la capitale pour la seconde fois en six jours, grâce aux buts d'Ada Hegerberg (14e) et Wendie Renard (84e). Le club rhodanien, le plus titré de la compétition (7 fois), affrontera le FC Barcelone, sacré l'an passé, le 22 mai à Turin.

